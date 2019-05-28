В Киеве в квартире, из которой выпал ребенок, полицейские изъяли арсенал оружия

В Оболонское управления полиции Киева поступило сообщение, что на улице Героев Днепра трехлетний ребенок выпал из окна третьего этажа, травмированную девочку немедленно госпитализировали в медицинское учреждение, а в квартире, в которой она проживает, правоохранители обнаружили большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции, работники ювенальной превенции и участковый офицер полиции. Пообщавшись со свидетелями, полицейские выяснили, что в момент несчастного случая мать ходила в школу забирать старшую дочь. Между тем младший ребенок, который остался один дома, вышел на балкон и выпал из окна на улицу… Как сообщили врачи, она получила закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы тела", - сообщает во вторник Отдел коммуникации полиции Киева.

Полицейские зашли в дом осмотреть место, откуда выпал ребенок. Когда находились на балконе, увидели предмет, похожий на автомат. Поэтому на место вызвали кинологическую и взрывотехническую службы.

"Следователи провели осмотр помещения и обнаружили предметы, похожие на автоматы "ППШ", "Uzi", пистолет"Флобер", патроны и штык-нож. Родственница ребенка сообщила, что эти вещи принадлежат мужу сестры, который находился в зоне ООС и вероятно оттуда привез", - рассказал начальник Оболонского управления полиции Виталий Быков.

Также правоохранители проверили автомобиль мужчины и изъяли из салона 7 пакетов с порохом общим весом 3,5кг, два боеприпаса "ВОГ", арбалет и самодельное устройство для отстрела пуль. Полицейские изъяли предметы и направили их на экспертное исследование.

Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские направили соответствующие письма в службу по делам детей для дальнейшего сопровождения этой семьи.