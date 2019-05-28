События

15:22 28.05.2019

Суд приговорил обвиняемого в убийстве водителя Познякова, ехавшего с попутчиками из BlaBlaCar, к пожизненному заключению

2 мин читать
Суд приговорил обвиняемого в убийстве водителя Познякова, ехавшего с попутчиками из BlaBlaCar, к пожизненному заключению

Киево-Святошинский районный суд Киевской области признал Дмитрия Голуба виновным в убийстве в апреле 2016 года львовянина Тараса Познякова и приговорил его к пожизненному заключению, сообщает интернет-издание "Захид.нет"

"Суд признал Голуба виновным в разбое, незаконном хранении огнестрельного оружия, завладении транспортным средством и убийстве. В общем, приговор суда зачитывали почти 2:00. Дмитрий Голуб, который присутствовал в зале суда, также может обжаловать его в течение 30 дней", - говорится в обнародованной во вторник заметке.

На вопрос, что Голуб сделал с телом Познякова, он сказал: "Какое тело, вы что, с ума сошли? Тарас где-то загорает, а мне здесь пожизненное лишение свободы".

Издание отмечает, что Голубв ходе заседания нецензурно выражался в сторону отца убитого Александра.

До этого Голуб на протяжении около полутора лет был отстранен от судебных заседаний за хамское поведение, нецензурную лексику и угрозы.

Как сообщалось, утром 4 апреля 2016г Позняков выехал из Львова в Киев, взяв с собой попутчиков через сервис BlaBlaCar. В последний раз камеры зафиксировали автомобиль мужчины на заправке в 40 км от столицы. Вместе с ним находились попутчики. Связь с Позняковым исчезла в 25 км от столицы в районе села Бобрица. 12 апреля стало известно, что в одном из гаражей Киево-Святошинского района был обнаружен автомобиль Познякова.

10 мая правоохранители сообщили, что были установлены и объявлены в государственный розыск двое подозреваемых: Дмитрий Голуб 1979 г.р., позывной "Тоф", уроженец РФ, гражданин Украины, житель г.Черновцы, который находится в розыске за ограбление, и Лука Кингисепп, 1991 г.р., позывной "Лука", уроженец и гражданин РФ, житель г.Макеевка Донецкой области.

5 августа 2016г глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе сообщила, что полиция Хмельницкой области задержала Голуба.

Второй подозреваемый - Кингисепп, который три года был в международном розыске, погиб в марте 2019 во время взрыва в киевской квартире.

Теги: #суд #позняков #убийство
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:23 28.05.2019
Нардеп-"радикал" Вовк оспаривает в суде присвоение дипломатического ранга Герасимову и Логвинскому

Нардеп-"радикал" Вовк оспаривает в суде присвоение дипломатического ранга Герасимову и Логвинскому

11:59 28.05.2019
ПриватБанк обжаловал решения Окружного админсуда Киева о незаконности национализации банка и перечня связанных лиц

ПриватБанк обжаловал решения Окружного админсуда Киева о незаконности национализации банка и перечня связанных лиц

05:47 28.05.2019
Харьковчанин, забравший у жительницы области $9 тыс. США по схеме "ваш сын в полиции", пойдет под суд

Харьковчанин, забравший у жительницы области $9 тыс. США по схеме "ваш сын в полиции", пойдет под суд

20:22 27.05.2019
Суд ЕС запретил прокуратурам ФРГ выдавать европейские ордера на арест

Суд ЕС запретил прокуратурам ФРГ выдавать европейские ордера на арест

18:04 27.05.2019
Верховный суд отказал в открытии производства по первому иску о признании недействительным указа Зеленского о роспуске Рады

Верховный суд отказал в открытии производства по первому иску о признании недействительным указа Зеленского о роспуске Рады

17:14 27.05.2019
Суд в Москве оставил под стражей до конца июля всех украинских военнопленных моряков

Суд в Москве оставил под стражей до конца июля всех украинских военнопленных моряков

16:54 27.05.2019
Назначение Богдана главой АПУ обжаловано в Кассационном админсуде Верховного суда

Назначение Богдана главой АПУ обжаловано в Кассационном админсуде Верховного суда

16:23 27.05.2019
Семочко намерен через суд восстановиться в должности

Семочко намерен через суд восстановиться в должности

15:37 27.05.2019
Российская ОАК подала в суд на концерн "Антонов"

Российская ОАК подала в суд на концерн "Антонов"

05:37 25.05.2019
В Днепре будут судить членов преступной группы, которые наладили схему снабжения наркотических средств и прекурсоров из Польши

В Днепре будут судить членов преступной группы, которые наладили схему снабжения наркотических средств и прекурсоров из Польши

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Турчинов о заявлении Шуфрича в ГПУ: Если бы те события вновь повторились, я, не колеблясь, поступил бы так же

Пособие по беременности и родам выросло на четверть – ФССУ

В полиции сообщают о запуске проекта "офицер громады" по обеспечению правоохранителями ОТГ

Кремль использует Портнова как инструмент для дискредитации не Петра Порошенко, а Украины - депутат Арьев!

Рада увеличила границы Бахмутского района Донетчины

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве в квартире, из которой выпал ребенок, полицейские изъяли арсенал оружия

Турчинов о заявлении Шуфрича в ГПУ: Если бы те события вновь повторились, я, не колеблясь, поступил бы так же

Задержанный в Косово россиянин пытался помешать операциям полиции

Пособие по беременности и родам выросло на четверть – ФССУ

Харьковская, Ривненская и Волынская области возглавили рейтинг регионов Украины за 2018г

В Коломые погиб адвокат Петрив с супругой

В полиции сообщают о запуске проекта "офицер громады" по обеспечению правоохранителями ОТГ

Кремль использует Портнова как инструмент для дискредитации не Петра Порошенко, а Украины - депутат Арьев!

Рада увеличила границы Бахмутского района Донетчины

Сербия привела войска в полную боеготовность после арестов в Косове

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА