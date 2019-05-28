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15:19 28.05.2019

Турчинов о заявлении Шуфрича в ГПУ: Если бы те события вновь повторились, я, не колеблясь, поступил бы так же

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Турчинов о заявлении Шуфрича в ГПУ: Если бы те события вновь повторились, я, не колеблясь, поступил бы так же

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявляет о попытке реванша со стороны пророссийских сил в Украине в свете подачи народным депутатом фракции "Оппозиционный блок" Нестором Шуфричем заявления против него в Генеральную прокуратуру, Государственное бюро расследований и Службу безопасности Украины.

"Шуфрич подал заявление… об открытии уголовного производства против меня за приказ в 2014 году уничтожать врагов и защищать свою страну от российских захватчиков. Для таких Шуфричей защита родной страны - это преступление, но я уверен, что для каждого украинца это обязанность - защищать свое государство от всякой дряни, которая стремится лишить нас нашей земли, нашей свободы, нашей независимости. Если бы те события вновь повторились, я, не колеблясь, поступил бы так же", - написал Турчинов на своей странице в Facebook.

По его словам, подобные заявления "сейчас не редкость". "Окружение Януковича (экс-президент Украины Виктор Янукович – ИФ), пророссийская "пятая колонна" поднимают голову, надеясь на реванш. Но я убежден, патриоты Украины, где бы они не работали - на государственных или негосударственных должностях - никогда не допустят этого реванша ни в тылу, ни на поле боя", - подчеркнул Турчинов.

Ранее во вторник генеральный прокурор Юрий Луценко продемонстрировал журналистам заявление о совершении государственной измены Турчиновым и пятым президентом Петром Порошенко, которое принес в ГПУ Шуфрич, и порвал его перед телекамерами. "По его (Шуфрича – ИФ) заявлению, они (Порошенко и Турчинов – ИФ) посмели дать приказ войскам стрелять в тех, кто оккупировал нашу землю, а значит должны ответить, как он считает, по ст.111 УК о государственной измене", - сказал генпрокурор.

Луценко добавил, что таких заявлений поступают десятки и это одна из важных причин, почему он не подал в отставку.

Теги: #снбо #шуфрич #турчинов
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