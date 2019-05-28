События

14:55 28.05.2019

Задержанный в Косово россиянин пытался помешать операциям полиции

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Гражданин РФ, задержанный в Косово, стремился помешать операциям сил безопасности, заявил во вторник глава косовской администрации Хашим Тачи.

По сообщению агентства Associated Press, Тачи пояснил, что во вторник в Косово были задержаны "албанцы, сербы боснийцы, а также - россиянин, который, прячась за дипломатическим статусом, пытался помешать проведению полицейский операции".

Саму операцию полицейского спецназа Тачи назвал полностью законной.

Ранее в этот день стало известно, что подразделения косовского полицейского спецназа вошли на территории четырех общин на севере края, в которых проживают сербы. В акции были задействованы 73 спецавтомобиля. Задержаны 23 человека, среди задержанных - семь полицейских. Представители косовских властей заявляют, что речь идет об акции по борьбе с организованной преступностью.

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что среди задержанных во время акции косовского спецназа в сербских общинах Косово и Метохии оказался гражданин России, сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков.

Теги: #косово #сербы #россиянин #спецоперация
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