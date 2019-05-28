Харьковская, Ривненская и Волынская области возглавили рейтинг регионов Украины за 2018г

Харьковская область, облгосадминистрацию которой возглавляет Юлия Светличная, стала первой среди областей Украины в рейтинге социально-экономического развития в 2018 году по версии Кабмина, свидетельствуют обнародованные на сайте Минрегионстроя результаты мониторинга.

"Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины рассчитало общую рейтинговую оценку регионов по 62 показателям, которые сгруппированы по 12 направлениям. По результатам оценки Харьковщина подтвердила свое первое место по направлению "Доступность и качество услуг в сфере образования", а также заняла вторые места по направлениям: "Развитие малого и среднего предпринимательства", "Возобновляемая энергетика и энергоэффективность" и "Социальная защита и безопасность", - отмечают в Харьковской ОГА.

На втором месте в рейтинге областей Ривненская область, на третьем - Винницкая. Закрывают пятерку первых Днепропетровская и Черновицкая области.

Самую низкую строчку рейтинга занимает Луганская ОГА. За ней - Донецкая, Черниговская, Одесская и Николаевская области.

Харьковщина уже три года подряд возглавляет рейтинг областей Кабмина. Рейтинговое оценивание социально-экономического развития регионов был основано в 2015 году. На основании данных статистики областям выставляются оценки ежеквартально по 27 показателям в 6-ти направлениях и ежегодно по 64 показателям в 12 направлениях. Такая оценка - элемент новой системы мониторинга реализации государственной региональной политики и определения динамики изменений. Показатели рейтинга - индикатор эффективности управленческих решений на центральном и местном уровнях.