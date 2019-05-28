События

13:45 28.05.2019

Харьковская, Ривненская и Волынская области возглавили рейтинг регионов Украины за 2018г

1 мин читать
Харьковская, Ривненская и Волынская области возглавили рейтинг регионов Украины за 2018г

Харьковская область, облгосадминистрацию которой возглавляет Юлия Светличная, стала первой среди областей Украины в рейтинге социально-экономического развития в 2018 году по версии Кабмина, свидетельствуют обнародованные на сайте Минрегионстроя результаты мониторинга.

"Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины рассчитало общую рейтинговую оценку регионов по 62 показателям, которые сгруппированы по 12 направлениям. По результатам оценки Харьковщина подтвердила свое первое место по направлению "Доступность и качество услуг в сфере образования", а также заняла вторые места по направлениям: "Развитие малого и среднего предпринимательства", "Возобновляемая энергетика и энергоэффективность" и "Социальная защита и безопасность", - отмечают в Харьковской ОГА.

На втором месте в рейтинге областей Ривненская область, на третьем - Винницкая. Закрывают пятерку первых Днепропетровская и Черновицкая области.

Самую низкую строчку рейтинга занимает Луганская ОГА. За ней - Донецкая, Черниговская, Одесская и Николаевская области.

Харьковщина уже три года подряд возглавляет рейтинг областей Кабмина. Рейтинговое оценивание социально-экономического развития регионов был основано в 2015 году. На основании данных статистики областям выставляются оценки ежеквартально по 27 показателям в 6-ти направлениях и ежегодно по 64 показателям в 12 направлениях. Такая оценка - элемент новой системы мониторинга реализации государственной региональной политики и определения динамики изменений. Показатели рейтинга - индикатор эффективности управленческих решений на центральном и местном уровнях.

Теги: #рейтинги #украина #регионы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:50 28.05.2019
Эксперты ухудшили прогноз роста ВВП Украины на 2019г до 2,7% – МЭРТ

Эксперты ухудшили прогноз роста ВВП Украины на 2019г до 2,7% – МЭРТ

09:53 28.05.2019
Позитивные последствия запуска "линка" Clearstream могут быть нейтрализованы политической турбулентностью – банкиры

Позитивные последствия запуска "линка" Clearstream могут быть нейтрализованы политической турбулентностью – банкиры

08:30 28.05.2019
В Одессе пожарные ликвидировали возгорание в цеху по изготовлению мебели

В Одессе пожарные ликвидировали возгорание в цеху по изготовлению мебели

07:15 28.05.2019
За минувшие сутки боевики четырежды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

За минувшие сутки боевики четырежды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

07:06 28.05.2019
В ДТП в Сумах пострадал пешеход

В ДТП в Сумах пострадал пешеход

06:27 28.05.2019
На взятке в $3тыс. США задержан мэр сельского совета в Киевской области

На взятке в $3тыс. США задержан мэр сельского совета в Киевской области

05:47 28.05.2019
Харьковчанин, забравший у жительницы области $9 тыс. США по схеме "ваш сын в полиции", пойдет под суд

Харьковчанин, забравший у жительницы области $9 тыс. США по схеме "ваш сын в полиции", пойдет под суд

02:23 28.05.2019
В столице восстановили стекло на пешеходном мосту

В столице восстановили стекло на пешеходном мосту

00:24 28.05.2019
Политсила Гройсмана на следующей неделе проведет съезд

Политсила Гройсмана на следующей неделе проведет съезд

23:37 27.05.2019
Гражданин Украины пытался нелегально вывезти через границу $35 тыс. США

Гражданин Украины пытался нелегально вывезти через границу $35 тыс. США

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Пособие по беременности и родам выросло на четверть – ФССУ

В полиции сообщают о запуске проекта "офицер громады" по обеспечению правоохранителями ОТГ

Кремль использует Портнова как инструмент для дискредитации не Петра Порошенко, а Украины - депутат Арьев!

Рада увеличила границы Бахмутского района Донетчины

Климкин: Решение Международного трибунала по морскому праву сломало планы РФ, которая хотела использовать украинских военнопленных как разменную монету

ПОСЛЕДНЕЕ

Пособие по беременности и родам выросло на четверть – ФССУ

В Коломые погиб адвокат Петрив с супругой

В полиции сообщают о запуске проекта "офицер громады" по обеспечению правоохранителями ОТГ

Кремль использует Портнова как инструмент для дискредитации не Петра Порошенко, а Украины - депутат Арьев!

Рада увеличила границы Бахмутского района Донетчины

Сербия привела войска в полную боеготовность после арестов в Косове

Климкин: Решение Международного трибунала по морскому праву сломало планы РФ, которая хотела использовать украинских военнопленных как разменную монету

Консул Украины в Грузии посетил задержанную по обвинению в торговле детьми украинку, а также 10 ее детей

Исполнителем теракта в Лионе оказался алжирец Мухаммед, у него дома обнаружены материалы для изготовления взрывчатки

В районе ООС начата навигация, выход в море маломерных суден за пределы объектов базирования и без документов запрещен

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА