В Коломые погиб адвокат Петрив с супругой

Адвокат Михаил Петрив и его супруга погибли в собственном доме в Коломые Ивано-Франковской области, сообщается на странице Национальной ассоциации адвокатов Украины в Facebook во вторник.

"Сегодня, 28 мая в 14:00 состоится экстренное заседание Комитета защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности. Комитетом будет избран надлежащий способ реагирования на эту трагедию. Выражаем искренние соболезнования и разделяем горе родных и близких погибших супругов по поводу тяжелой утраты", - говорится в сообщении.

В полиции сообщают, что М.Петрив застрелил супругу, после чего поджог дом и покончил жизнь самоубийством. Возле тела мужчины обнаружен обрез охотничьего гладкоствольного ружья и газовый пистолет.

"Установлено, что между супругами возникла ссора, в ходе которой мужчина нанес смерть своей жене, выстрелив в нее из ружья. В результате полученного огнестрельного ранения женщина скончалась на месте. Далее мужчина поджег одну из комнат дома и покончил жизнь самоубийством - застрелился. В доме полицейские обнаружили и изъяли предсмертную записку, в которой человек просит прощения у родных за содеянное", - сообщает сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

Информация о пожаре поступила правоохранителям в 19.56 в понедельник, тела 56-летней женщины и 54-летнего мужчины с огнестрельными ранениями грудной клетки были обнаружены во время ликвидации пожара на втором этаже дома.

По фактам умышленного убийства по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины и незаконного обращения с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса открыто уголовное производство. Ведется проверка.

В Национальной ассоциации адвокатов отмечают, что М.Петрив был известным своей адвокатской и общественной деятельностью, сделал многое для восстановления украинской культуры и истории, в частности, участвовал в написании научных исследований по истории адвокатуры, внес весомый вклад в установление независимой адвокатуры в Украине.

Председатель Национальной ассоциации адвокатов Украины, Совета адвокатов Украины Лидия Изовитова обратилась к главе МВД по поводу этого преступления.