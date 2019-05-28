События

12:18 28.05.2019

В полиции сообщают о запуске проекта "офицер громады" по обеспечению правоохранителями ОТГ

2 мин читать
В полиции сообщают о запуске проекта "офицер громады" по обеспечению правоохранителями ОТГ

 Проект "Полицейский офицер громады" запущен в Украине, в рамках которого 34 полицейских офицера заступают на службу в Днепропетровской области уже в среду, 29 мая, сообщается на странице Национальной полиции в Facebook во вторник.

"Всего проект охватывает все регионы государства: около 30 тыс населенных пунктов, где проживает около 28 млн граждан. Его целью является тесное взаимодействие полицейского с объединенной территориальной громадой и ориентация на ее нужды", - говорится в сообщении.

Как сообщается на официальном сайте Нацполиции, презентация проекта прошла во вторник. Участие в мероприятии приняли представители ОТГ государства и представители Центров развития местного самоуправления, присоединившихся к проекту.

"Мы предлагаем обществу новый уровень коммуникации и полицейского сервиса, так называемый community policing. Цель проекта - обеспечение каждой тергромады офицером полиции… Кто такой полицейский офицер громады? Это офицер полиции, который ориентирован на решение проблем безопасности именно своей территориальной громады. Он доступен к населению, потому что постоянно находится рядом с людьми", - подчеркнул министр внутренних дел Арсен Аваков.

Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев отметил, что создание института полицейского офицера общины позволит создать новый уровень полицейского сервиса не только в крупных городах, где работает патрульная полиция, но и на всей территории государства, в отдаленных населенных пунктах. Также проект поможет обеспечить открытое и тесное сотрудничество общества и полиции ради создания безопасной среды, где полицейский офицер - это часть общества.

"Основными задачами проекта являются постоянное сотрудничество с обществом, интеграция полиции в общество, удовольствие безопасности потребностей граждан, эффективное и консолидированное решение локальных проблем общества и оценка работы полиции на основе исследования уровня удовлетворенности граждан", - подчеркнул он.

По словам Князева, проект охватывает все регионы страны. Предусмотрено два этапа его реализации: в 2019 году - 802 ОТГ, в 2020-м - вся территория государства.

Кроме того, глава ведомства сообщил о начале набора полицейских офицеров общины в Кировоградской области.

Он добавил, что важной составляющей эффективной деятельности полицейского офицера громады является его материально-техническое обеспечение. Поэтому во вторник полицейским офицерам громады, которые со среды будут нести службу в Днепропетровской области, передали ключи от служебного автотранспорта.

Теги: #реформа #отг #громады #полиция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:47 28.05.2019
Перенос энергореформы недопустим из-за опасности ее отмены как таковой - ВЭА

Перенос энергореформы недопустим из-за опасности ее отмены как таковой - ВЭА

14:45 27.05.2019
Заключенные пытались захватить одесскую колонию №51 по указанию "воров в законе" – Аброськин

Заключенные пытались захватить одесскую колонию №51 по указанию "воров в законе" – Аброськин

10:55 27.05.2019
Полиция проверяет сообщения о взрывчатке в нескольких вузах Житомира

Полиция проверяет сообщения о взрывчатке в нескольких вузах Житомира

19:14 26.05.2019
Полиция устанавливает обстоятельства повреждения стекла пешеходного моста в Киеве, проход временно перекрыт

Полиция устанавливает обстоятельства повреждения стекла пешеходного моста в Киеве, проход временно перекрыт

12:21 25.05.2019
На проверку сообщений о минировании 25 объектов в Харькове у полиции ушло более полутора суток

На проверку сообщений о минировании 25 объектов в Харькове у полиции ушло более полутора суток

23:10 24.05.2019
Информация о минировании 13 объектов транспортной и торговой инфраструктуры в Херсоне оказалась ложной

Информация о минировании 13 объектов транспортной и торговой инфраструктуры в Херсоне оказалась ложной

12:41 24.05.2019
Из харьковской школы эвакуируют людей из-за сообщения о минировании

Из харьковской школы эвакуируют людей из-за сообщения о минировании

11:29 24.05.2019
Нацполиция подготовила проект стратегии развития ведомства до 2023г - Князев

Нацполиция подготовила проект стратегии развития ведомства до 2023г - Князев

17:42 23.05.2019
В Киеве начали "минировать" больницы – МВД

В Киеве начали "минировать" больницы – МВД

01:19 23.05.2019
Под Запорожьем ликвидирован нелегальный "реабилитационный центр", в котором удерживалось около 80 человек - полиция

Под Запорожьем ликвидирован нелегальный "реабилитационный центр", в котором удерживалось около 80 человек - полиция

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада увеличила границы Бахмутского района Донетчины

Климкин: Решение Международного трибунала по морскому праву сломало планы РФ, которая хотела использовать украинских военнопленных как разменную монету

В районе ООС начата навигация, выход в море маломерных суден за пределы объектов базирования и без документов запрещен

Морская компонента ООС провела учения в Азовском море

Аграрии грозят на сутки перекрыть трассу Киев-Одесса в Черкасской области

ПОСЛЕДНЕЕ

В Коломые погиб адвокат Петрив с супругой

Адвокат называет заявления Портнова о якобы преступлениях Порошенко юридическим троллингом для дискредитации

Рада увеличила границы Бахмутского района Донетчины

Сербия привела войска в полную боеготовность после арестов в Косове

Климкин: Решение Международного трибунала по морскому праву сломало планы РФ, которая хотела использовать украинских военнопленных как разменную монету

Консул Украины в Грузии посетил задержанную по обвинению в торговле детьми украинку, а также 10 ее детей

Исполнителем теракта в Лионе оказался алжирец Мухаммед, у него дома обнаружены материалы для изготовления взрывчатки

В районе ООС начата навигация, выход в море маломерных суден за пределы объектов базирования и без документов запрещен

21 грузовик с химреагентами направился на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса

Морская компонента ООС провела учения в Азовском море

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА