В полиции сообщают о запуске проекта "офицер громады" по обеспечению правоохранителями ОТГ

Проект "Полицейский офицер громады" запущен в Украине, в рамках которого 34 полицейских офицера заступают на службу в Днепропетровской области уже в среду, 29 мая, сообщается на странице Национальной полиции в Facebook во вторник.

"Всего проект охватывает все регионы государства: около 30 тыс населенных пунктов, где проживает около 28 млн граждан. Его целью является тесное взаимодействие полицейского с объединенной территориальной громадой и ориентация на ее нужды", - говорится в сообщении.

Как сообщается на официальном сайте Нацполиции, презентация проекта прошла во вторник. Участие в мероприятии приняли представители ОТГ государства и представители Центров развития местного самоуправления, присоединившихся к проекту.

"Мы предлагаем обществу новый уровень коммуникации и полицейского сервиса, так называемый community policing. Цель проекта - обеспечение каждой тергромады офицером полиции… Кто такой полицейский офицер громады? Это офицер полиции, который ориентирован на решение проблем безопасности именно своей территориальной громады. Он доступен к населению, потому что постоянно находится рядом с людьми", - подчеркнул министр внутренних дел Арсен Аваков.

Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев отметил, что создание института полицейского офицера общины позволит создать новый уровень полицейского сервиса не только в крупных городах, где работает патрульная полиция, но и на всей территории государства, в отдаленных населенных пунктах. Также проект поможет обеспечить открытое и тесное сотрудничество общества и полиции ради создания безопасной среды, где полицейский офицер - это часть общества.

"Основными задачами проекта являются постоянное сотрудничество с обществом, интеграция полиции в общество, удовольствие безопасности потребностей граждан, эффективное и консолидированное решение локальных проблем общества и оценка работы полиции на основе исследования уровня удовлетворенности граждан", - подчеркнул он.

По словам Князева, проект охватывает все регионы страны. Предусмотрено два этапа его реализации: в 2019 году - 802 ОТГ, в 2020-м - вся территория государства.

Кроме того, глава ведомства сообщил о начале набора полицейских офицеров общины в Кировоградской области.

Он добавил, что важной составляющей эффективной деятельности полицейского офицера громады является его материально-техническое обеспечение. Поэтому во вторник полицейским офицерам громады, которые со среды будут нести службу в Днепропетровской области, передали ключи от служебного автотранспорта.