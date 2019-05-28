Климкин: Решение Международного трибунала по морскому праву сломало планы РФ, которая хотела использовать украинских военнопленных как разменную монету

Международный трибунал ООН по морскому праву своим решением, которым обязал Российскую Федерацию освободить три корабля ВМСУ и 24 украинских моряка, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, и позволить им вернуться в Украину, сломало план действий Москвы, планировавшей использовать военнопленных в качестве разменной монеты, убежден глава МИД Украины Павел Климкин.

"Решение в Гамбурге сломало российскую логику, по которой они хотели использовать наших ребят как разменную монету, сыграв на политической конъюнктуре. Теперь вместе с друзьями и партнерами превратим символическую победу в практические рычаги. И обязательно вернем моряков домой", - написал Климкин в своем аккаунте в Твиттер во вторник.