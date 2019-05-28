События

10:13 28.05.2019

В районе ООС начата навигация, выход в море маломерных суден за пределы объектов базирования и без документов запрещен

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В районе ООС начата навигация, выход в море маломерных суден за пределы объектов базирования и без документов запрещен

 В районе проведения операции Объединенных сил в пределах Донецкой области начат и продолжается навигационный период, сообщает начальник пресс-службы Донецкого пограничного отряда Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы Валерия Карпиленко.

"В связи с тем, что в районе проведения операции Объединенных сил в пределах Донецкой области начат и продолжается навигационный период, пресс-служба Донецкого пограничного отряда, согласно правилам пограничного режима, напоминает, что выход в акваторию Азовского моря маломерных плавсредств вне пределов открытых объектов базирования и без наличия документов, удостоверяющих личность членов экипажа и пассажиров, запрещается", - написала Карпиленко на своей странице в Facebook во вторник.

По ее словам, выполнение установленных правил необходимо также и чтобы обезопасить себя от возможного задержания представителями ФСБ РФ и провокационных действий со стороны государства-агрессора.

"Самовольный выход плавсредств вне пунктов базирования, так называемое нарушение государственной границы согласно законодательству РФ влечет для граждан другого государства уголовную ответственность. Поэтому, главное: рыбакам, при выходе в море нужно обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность и выход, в том числе на маломерных плавсредствах, осуществлять из официальных пунктов базирования, что позволяет отслеживать - вернулось то или иное судно обратно. Помните: никакой улов не стоит свободы, поэтому не отходите далеко от берега", - подчеркнула Карпиленко.

Теги: #навигация #оос #азовское_море #запрет
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