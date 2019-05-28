Морская компонента ООС провела учения в Азовском море

В Азовском море экипажи малых бронированных катеров "Кременчуг" и "Лубны" из состава операции Объединенных сил провели очередные учебные маневры с практическим выполнением стрельб из кормового и носового артиллерийских модулей.

"Учения в море проводились при поддержке морской авиации. Для этого привлекался вертолет Ми-14 морской авиационной бригады ВМС ВС Украины. Во время учений военные моряки отработали тактическое маневрирование, выход в атаку на обнаруженную морскую цель с использованием современных цифровых средств радиоэлектронной борьбы, а также тренировки по противовоздушной обороне и связи", - сообщает во вторник утром пресс-центр операции Объединенных сил.

В информации отмечается, что подобные учения позволяют повысить слаженность экипажей малых бронированных катеров и удерживать на должном уровне готовность морской компоненты Объединенных сил к реагированию на развитие событий в районе ответственности.