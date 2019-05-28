В Одессе пожарные ликвидировали возгорание в цеху по изготовлению мебели

Спасатели ГСЧС в Одессе ликвидировали возгорание на площади 1200 кв.м. в цеху по изготовлению мебели, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"27 мая в 20:08 в службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в складском здании по ул. Онежская в г.Одесса. Наблюдался сильный дым с крыши двухэтажного здания", - говорится в сообщении.

Как отмечается, спасатели с помощью бензорезов открыли металлические ворота и попали в складское помещение.

"Установлено, что в двухэтажном здании для изготовления и складирования мебели пожар быстро распространился по всей площади здания, объявлен повышенный номер вызова подразделений", - отметили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, возникло обрушение перекрытия и кровли здания, во время тушения пожара возникали единичные взрывы, эвакуированы 2 газовых и один кислородный баллоны.

"На месте пожара создан штаб пожаротушения, две оперативные участки, работали шесть звеньев газодымозащитной службы, обеспечена бесперебойная подача воды и тушения пожара", - сказано в сообщении.

Спасатели пожар локализовали в 23:33 и полностью ликвидировали в 05:35. Погибших и пострадавших нет. Спасены рядом расположеные склады и сооружения.

К ликвидации пожара привлекались 15 единиц пожарно-спасательной техники и 62 человека личного состава. Причина пожара устанавливается.