События

07:15 28.05.2019

За минувшие сутки боевики четырежды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

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За минувшие сутки боевики четырежды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, ни один украинский военнослужащий не пострадал при этом, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"27 мая вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Потерь среди украинских военнослужащих нет", - говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук во вторник утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов обстреляли позиции Объединенных сил вблизи н.п. Березово.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики трижды обстреляли позиции украинских защитников вблизи н.п. Николаевки Второй, в частности, из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Также у н.п. Южное - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, и вблизи н.п. Майорск - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По данным украинской разведки, 27 мая ранены четыре боевика.

"С начала текущих суток враг один раз из минометов калибра 120 мм обстрелял наши позиции вблизи города Марьинка в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
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