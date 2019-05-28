События

07:06 28.05.2019

В ДТП в Сумах пострадал пешеход

1 мин читать
В ДТП в Сумах пострадал пешеход

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля на просп. Курском в Сумах пострадал пешеход, сообщила пресс-служба патрульной полиции области.

"Стражи порядка установили, что у 54-летнего пешехода, который стоял на остановке общественного транспорта выпали на проезжую часть деньги. Мужчина выбежал на дорогу, чтобы забрать их и, как следствие, попал под колеса автомобиля Богдан-211040, который двигался на разрешенный сигнал светофора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавший мужчина получил телесные повреждения в виде раны левой теменной области.

Для оформления необходимых материалов полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. В настоящее время проводится проверка.

Теги: #пешеход #дтп #украина #сумы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:15 28.05.2019
За минувшие сутки боевики четырежды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

За минувшие сутки боевики четырежды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

06:27 28.05.2019
На взятке в $3тыс. США задержан мэр сельского совета в Киевской области

На взятке в $3тыс. США задержан мэр сельского совета в Киевской области

05:47 28.05.2019
Харьковчанин, забравший у жительницы области $9 тыс. США по схеме "ваш сын в полиции", пойдет под суд

Харьковчанин, забравший у жительницы области $9 тыс. США по схеме "ваш сын в полиции", пойдет под суд

02:23 28.05.2019
В столице восстановили стекло на пешеходном мосту

В столице восстановили стекло на пешеходном мосту

00:24 28.05.2019
Политсила Гройсмана на следующей неделе проведет съезд

Политсила Гройсмана на следующей неделе проведет съезд

23:37 27.05.2019
Гражданин Украины пытался нелегально вывезти через границу $35 тыс. США

Гражданин Украины пытался нелегально вывезти через границу $35 тыс. США

22:57 27.05.2019
Луценко заявил, что намерен вернуться в политику после парламентских выборов

Луценко заявил, что намерен вернуться в политику после парламентских выборов

22:29 27.05.2019
Муженко подал рапорт о передаче дел новому главе Генштаба

Муженко подал рапорт о передаче дел новому главе Генштаба

22:14 27.05.2019
В Польше в ДТП пострадали две украинские студентки

В Польше в ДТП пострадали две украинские студентки

21:49 27.05.2019
ГБР расследует причину бунта в Одесской колонии

ГБР расследует причину бунта в Одесской колонии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Луценко заявил, что намерен вернуться в политику после парламентских выборов

Луценко призывает Раду проголосовать за законопроект о продлении заочного расследования

Зеленский посетил передовые позиции ВСУ на Луганщине

В КБ "Южное" заявляют о реалистичности планов за два года оснастить РН "Зенит" новым украинским двигателем вместо российского РД-171М

МИД Украины запросил у РФ время и место возвращения моряков и кораблей, захваченных возле Керченского пролива

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп выразил соболезнования жертвам нападения в Японии

Полиция сообщила о 18 пострадавших в результате нападения человека с ножом в Японии

В Брюсселе состоится неформальный саммит ЕС по итогам выборов в Европарламент

Безработному харьковчанину за "пьяное минирование" общежития "светит" до 6 лет

Суд ЕС запретил прокуратурам ФРГ выдавать европейские ордера на арест

Луценко призывает Раду проголосовать за законопроект о продлении заочного расследования

Сообщение о минировании ж/д вокзала, аэропорта и еще 19 объектов в Харькове не подтвердилось

Зеленский посетил передовые позиции ВСУ на Луганщине

В "Оппозиционной платформе – За жизнь" требуют восстановить водоснабжение на Донбассе – заявление

В Киеве из здания вокзала эвакуировали 1,3 тыс человек после анонимного сообщения о минировании, взрывчатку не нашли

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА