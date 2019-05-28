Полиция сообщила о 18 пострадавших в результате нападения человека с ножом в Японии

18 человек получили ножевые ранения при нападении в японском городе Кавасаки, одна из пострадавших скончалась, сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.

В общей сложности 18 человек были ранены в результате нападения человека с ножом , 16 из них школьницы начальных классов. Позже одна из учениц скончалась от полученных ранений.

Сам нападавший также скончался от нанесенных себе ран.

Инцидент произошел около 7:45 утра (1:45 по киевскому времени) возле станции Ноборито в городе Кавасаки.

Ранее сообщалось, что всего в результате нападения пострадало около 20 человек, среди них 13 учениц начальной школы возрастом от 6 до 7 лет.

Нападавший был задержан. По словам офицера полиции, мужчина также ударил себя ножом в шею и позже скончался.

На месте происшествия были обнаружены два ножа.