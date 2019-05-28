События

06:27 28.05.2019

На взятке в $3тыс. США задержан мэр сельского совета в Киевской области

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На взятке в $3тыс. США задержан мэр сельского совета в Киевской области

Киевская прокуратура задержала на взятке  в размере $3 тыс. США председателя сельского совета одного из сел Бориспольского района, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

"Сельский голова требовал взятку за согласование проекта землеустройства по отводу земельного участка в собственность", - говорится в сообщении.

Как отмечается, действия председателя инкриминируется ч.3 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом), которая предусматривает уголовную ответственность до 10 лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются.

Теги: #взятка #мэр #украина #киевская_область #задержание
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