События

05:47 28.05.2019

Харьковчанин, забравший у жительницы области $9 тыс. США по схеме "ваш сын в полиции", пойдет под суд

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Барвенковский отдел Лозовской местной прокуратуры Харьковской области направил в суд обвинительный акт в отношении 27-летнего харьковчанина, которого подозревают в совершении мошенничества по схеме "ваш сын в полиции" (ч. 3 ст. 190 УК Украины).

"Сейчас по требованию прокуратуры подозреваемый находится под стражей. Максимальная санкция статьи предусматривает 8 лет лишения свободы", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным досудебного следствия, в январе 55-летней жительнице Барвенкова позвонил на мобильный незнакомый мужчина (сообщник подозреваемого), представившийся сотрудником полиции, и сообщил, что ее сын совершил ДТП, в котором тяжело травмирована девушка и теперь ему грозит тюрьма. Звонивший предложил помочь избежать уголовной ответственности за денежное вознаграждение. Женщина собрала все свои сбережения и передала подозреваемому $ 9 тыс.

В прокуратуре отметили, что подозреваемый является фигурантом в нескольких аналогичных уголовных производствах в других областях Украины.

Материалы, по его сообщнику, который звонил и представился сотрудником полиции, выделены в отдельное производство.

Теги: #украина #суд #харьков #злоумышленник
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