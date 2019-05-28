Безработному харьковчанину за "пьяное минирование" общежития "светит" до 6 лет

Полиция задержала безработного харьковчанина по подозрению в заведомо ложном сообщении о минировании общежития в пер. Лизы Чайкиной (ч.1 ст.259 УК Украины).

"Во время проведения следственных действий полицейские установили личность мужчины, с телефона которого был сделан ложный звонок о минировании. Им оказался безработный 39-летний харьковчанин, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как сообщалось, в воскресенье днем аноним по телефону сообщил о минировании общежития. Правоохранители осмотрели 6-этажный дом общей площадью 600 кв. метров и прилегающую территорию площадью 800 кв. метров, эвакуировали 180 человек. Никаких устройств или опасных веществ обнаружено не было.