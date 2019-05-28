В столице восстановили стекло на пешеходном мосту

Поврежденные элементы стеклянного пола нового пешеходного моста, который соединяет арку Дружбы народов с Владимирской Горкой, восстановили, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Друзья, как и обещал, мы восстановили защитную стекло-пленку, повредили вандалы на элементах стеклянного пола нового пешеходного моста, соединяющего Владимирскую горку с Аркой дружбы народов", - написал мэр Киева Виталий Кличко в Фейсбук.

Как сообщалось, 26 мая в Киеве вандалы повредили две секции стекла на пешеходно-велосипедном мосту между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов.