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02:23 28.05.2019

В столице восстановили стекло на пешеходном мосту

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В столице восстановили стекло на пешеходном мосту

Поврежденные элементы стеклянного пола нового пешеходного моста, который соединяет арку Дружбы народов с Владимирской Горкой, восстановили, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Друзья, как и обещал, мы восстановили защитную стекло-пленку, повредили вандалы на элементах стеклянного пола нового пешеходного моста, соединяющего Владимирскую горку с Аркой дружбы народов", - написал мэр Киева Виталий Кличко в Фейсбук.

Как сообщалось, 26 мая в Киеве вандалы повредили две секции стекла на пешеходно-велосипедном мосту между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов.

Теги: #киев #украина #мост #стекло
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