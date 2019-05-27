События

23:37 27.05.2019

Гражданин Украины пытался нелегально вывезти через границу $35 тыс. США

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Гражданин Украины пытался нелегально вывезти через границу $35 тыс. США

Гражданин Украины пытался нелегально провезти через украинско-польскую границу $35 тыс. США, сообщил начальник Львовской таможни Лев Прокипчук.

"Только что на пешем переходе пункта пропуска "Шегини-Медыка" во время таможенного контроля сотрудники таможни обнаружили факт незаконного перемещения $35 тыс. США", - написал Прокипчук на своей странице в Фейсбук.

По его данным, указанную сумму в рюкзаке пытался переместить через границу 39-летний житель Ивано-Франковской области.

Теги: #таможня #валюта #украина #вывоз
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Интерфакс-Украина
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