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22:57 27.05.2019

Луценко заявил, что намерен вернуться в политику после парламентских выборов

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Луценко заявил, что намерен вернуться в политику после парламентских выборов

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что после проведения парламентских выборов готов будет вернуться в политику, но не в списки какой-либо партии.

"Считаю, что мое задание вместе с другими правоохранительными органами провести не только честные президентские, но и честные парламентские выборы и после этого я пойду в политику, не в списки каких-либо партий, а к людям с которыми буду работать над своим видением развития Украины", - сказал он в эфире ток-шоу "Свобода слова" в понедельник.

Отвечая на вопрос о возможных временных рамках такого решения, Луценко подчеркнул, что намерен покинуть свой пост "после того, как новый парламент сформирует все руководящие органы власти".

Теги: #луценко #заявление #украина #выборы
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