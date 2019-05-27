Луценко заявил, что намерен вернуться в политику после парламентских выборов

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что после проведения парламентских выборов готов будет вернуться в политику, но не в списки какой-либо партии.

"Считаю, что мое задание вместе с другими правоохранительными органами провести не только честные президентские, но и честные парламентские выборы и после этого я пойду в политику, не в списки каких-либо партий, а к людям с которыми буду работать над своим видением развития Украины", - сказал он в эфире ток-шоу "Свобода слова" в понедельник.

Отвечая на вопрос о возможных временных рамках такого решения, Луценко подчеркнул, что намерен покинуть свой пост "после того, как новый парламент сформирует все руководящие органы власти".