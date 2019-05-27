Муженко подал рапорт о передаче дел новому главе Генштаба

Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко подал рапорт о передаче дел и должности новому главе Генштаба Руслану Хомчаку.

"С июля 2014 года я имел честь возглавлять Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, на который возлагается ответственность за планирование и организацию вооруженного отпора агрессору. Военнослужащие Вооруженных Сил без колебаний встали на защиту свободы и независимости Украины, достойно выполняя свой конституционный долг", - написал Муженко в Фейсбук, обнародовав копию рапорта на имя министра обороны Степана Полторака.

Также он пожелал новому главе Генштаба "еще больше укрепить приобретенный боевой дух и улучшить боевые способности армии".

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский назначил Хомчака начальником Генерального штаба – главнокомандующим Вооруженных сил Украины вместо уволенного с этой должности Муженко. Соответствующие указы президента Украины №301/2019 и №302/2019 от 21 мая 2019 года обнародованы на сайте главы государства.

Руслан Борисович Хомчак (1967г.р.) - генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, участник войны на Донбассе, экс-начальник штаба Сухопутных войск ВСУ (2016-2017гг).

С февраля 2017г и до назначения начальником Генштаба ВСУ занимал должность главного инспектора Министерства обороны.