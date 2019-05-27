ГБР расследует причину бунта в Одесской колонии

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло досудебное расследование по факту бунта в Одесской колонии, сообщила пресс-служба ГБР.

"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в г.Николаев, начали досудебное расследование по факту служебной халатности работников государственного учреждения "Южная исправительная колония № 51" в городе Одессе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной для бунта стало "ненадлежащие условия содержания осужденных и ужасное качество продуктов питания".

"Об этом неоднократно сообщалось администрации колонии, однако никакой реакции для улучшения их проживания удерживаемые не увидели. Такие действия привели к тому, что на территории колонии произошел бунт осужденных, в результате которого начался пожар. Огнем было повреждено здание учреждения исполнения наказаний, пожарную технику и другое имущество", - добавили в ведомстве.

В пресс-службе также отметили, что в действиях работников "Южной исправительной колонии №51" и других работников правоохранительных органов следователи ГБР видят признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.

Как сообщалось, в Южной исправительной колонии №51 (Одесса) во время беспорядков в понедельник пострадали, по предварительным данным, четверо сотрудников колонии, им была оказана медицинская помощь, погибших нет.

Ситуация полностью контролируется правоохранительными органами. Зачинщики беспорядков изолированы, с заключенными ведутся переговоры.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ст. 392 (действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний) Уголовного кодекса Украины.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова со ссылкой на данные своего представителя в южных областях Александра Остапенко сообщила, что из колонии вывезли пятерых нарушителей режима, а взятых в заложники медработников и охранников освободили.

Омбудсмен указала, что предварительно причиной бунта стали обыски, которые проводились у осужденных.