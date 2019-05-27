Суд ЕС запретил прокуратурам ФРГ выдавать европейские ордера на арест

Согласно вынесенному в понедельник решению суда ЕС в Люксембурге, прокуратуры Германии не имеют права выдавать европейские ордера на арест, передает радиостанция "Немецкая волна".

По мнению суда, существует опасность, что прокуратуры ФРГ при принятии решений о выдаче европейских ордеров на арест "непосредственно или опосредованно следуют предписаниям и отдельным указаниям таких исполнительных органов, как Министерство юстиции".

Отмечается, что прокуратуры немецких городов Любека и Цвикау, которые обозначены в рассматриваемых делах, "не независимы от органов исполнительной власти, так как являются частью административной иерархии, возглавляемой Минюстом". Как говорится в постановлении суда, ввиду этого "есть опасность оказания политического влияния".

Вопрос рассматривался по запросу двух ирландских судов, в которые в свою очередь обратились двое литовцев и один гражданин Румынии.

Они хотели оспорить европейские ордера на их арест, выданные прокуратурами Любека и Цвикау и Генпрокуратурой Литвы в связи с обвинениями в умышленном убийстве, нанесении тяжелых телесных повреждений, краже с применением оружия и разбое.