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20:16 27.05.2019

Луценко призывает Раду проголосовать за законопроект о продлении заочного расследования

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Луценко призывает Раду проголосовать за законопроект о продлении заочного расследования

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обратился к народным депутатам с призывом проголосовать за проект закона о продлении заочного расследования (№9353).

Соответствующее видеообращение генпрокурора к парламентариям опубликовано на его странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

"Напомню, что 169 лиц сейчас находятся с обвинительными актами в судах, еще 445 лиц, среди которых 34 высокопоставленных чиновника и 162 сотрудника правоохранительных органов, имеют подозрения и ожидают судебных решений под домашним арестом или в СИЗО. Благодаря нашему с вами сотрудничеству, через механизм вами введенного заочного осуждения Оболонский суд г.Киева осудил к 13 годам бывшего президента Януковича. Это – хороший урок всем следующим руководителям государства. Но общество справедливо спрашивает "Кто отдал преступный приказ по расстрелам и насилию на Майдане?", - отметил Луценко.

При этом генпрокурор заявил, что правоохранители готовы предоставить ответ на этот вопрос, однако они нуждаются в законодательной поддержке со стороны народных депутатов.

"К сожалению, введенный вами механизм заочного судопроизводства закончил свое действие с созданием Государственного бюро расследований. Сейчас, в последние недели работы VIII созыва Верховной Рады мы вместе с вами имеем возможность дать этот ответ обществу. На вашем рассмотрении есть законопроект народного депутата Алексеева 9353, который дает возможность возобновить заочное судопроизводство, исключительно касательно преступлений предыдущих лет против государства или убийств мирных людей. Я очень прошу вас поддержать этот законопроект, и мы вместе с вами закончим то, что обещали людям: восстановим справедливость, назовем в суде тех преступников, которые дали приказ расстреливать мирных людей", - призвал Луценко.

Теги: #законопроект #заочное_расследование #рада
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