Сообщение о минировании ж/д вокзала, аэропорта и еще 19 объектов в Харькове не подтвердилось

Харьковская полиция в понедельник обследовала территорию железнодорожного вокзала, аэропорта, 2 школ, 4 вузов и 13 жилых домов, а также прилегающую к ним территорию, но не нашла никаких взрывных устройств.

"Никаких взрывных устройств или взрывчатых веществ правоохранители не выявили", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Для проверки сообщений правоохранители осмотрели 143тыс. 480 кв.м. помещений и 25тыс. 300кв.м. прилегающей территории, эвакуировали 11тыс.427 человек.

Сообщения о минировании 21 объекта в Харькове поступили на электронный адрес полиции в понедельник утром.