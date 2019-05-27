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19:15 27.05.2019

В "Оппозиционной платформе – За жизнь" требуют восстановить водоснабжение на Донбассе – заявление

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В "Оппозиционной платформе – За жизнь" требуют восстановить водоснабжение на Донбассе – заявление

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует немедленного вмешательства правительства Украины в ситуацию, когда более 100 тысяч человек, проживающих в городах и поселках Донбасса на подконтрольной Украине территории, оказались отрезаны от централизованных поставок воды.

"Право на доступ к воде является естественным международно признанным правом человека… Поставки воды должны быть восстановлены безотлагательно", - говорится в заявлении партии, опубликованном в понедельник.

В "Оппозиционной платформе - За жизнь" расценивают сложившуюся ситуацию, как "следствие равнодушия и непрофессионализма власти, ее неспособности обеспечить минимальные стандарты жизни людей", а также возросших тарифов, безответственного урезания субсидий и "бездарной инфраструктурной политики".

"Только за период последнего отопительного сезона 2018-2019 годов долг населения за жилищно-коммунальные услуги вырос более чем на 80% и на начало апреля составлял 69,2 млрд грн. Выросшие в разы тарифы и резкое ужесточение системы субсидий привели к тому, что миллионы семей не в состоянии оплатить коммунальные счета. Астрономические долги грозят срывом подготовки к отопительному сезону, невозможностью в дальнейшем предоставлять жилищно-коммунальные услуги населению, массовыми банкротствами предприятий ЖКХ и энергетики", - отмечается в заявлении.

В партии отмечают, что в случае победы на выборах гарантируют снижение коммунальных тарифов, списание долгов социально уязвимым категориям населения, своевременное и полное начисление субсидий всем украинским семьям, которые требуют поддержки.

Теги: #опзж #донбасс #водоснабжение
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