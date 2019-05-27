В Киеве из здания вокзала эвакуировали 1,3 тыс человек после анонимного сообщения о минировании, взрывчатку не нашли

Сообщение о минировании центрального железнодорожного вокзала в Киеве, поступившее в понедельник от звонившего из таксофона анонима, оказалось ложным, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Правоохранители провели тщательную проверку здания и прилегающей территории. Никаких взрывоопасных веществ или предметов не обнаружено. На время осмотра была эвакуирована 1 тысяча 300 человек… Проводятся поиски шутника", - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.259 (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины.