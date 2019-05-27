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18:45 27.05.2019

Журнал Time обратил внимание на слова Зеленского на инаугурации об отсутствии портретов президента в кабинетах

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Журнал Time обратил внимание на слова Зеленского на инаугурации об отсутствии портретов президента в кабинетах

Американский еженедельник Time обратил внимание на слова президента Украины Владимира Зеленского в его инаугурационной речи 20 мая о призыве к чиновникам не развешивать портреты главы государства в кабинетах.

В последнем номере журнала в рубрике "К сведению" (For the record), где размещаются наиболее интересные цитаты и факты недели, опубликована цитата Зеленского со словами: "Я очень не хочу, чтобы в ваших кабинетах были мои изображения. Потому что президент не икона, не идол или портрет".

Именно на эту фразу вступившего на пост президента Зеленского в Time обратили наибольшее внимание, а также указали, что в своей инаугурационной речи он сразу объявил о роспуске парламента и проведении досрочных выборов в Верховную Раду.

Теги: #зеленский #инаугурация #time
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