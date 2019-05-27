События

18:08 27.05.2019

В центре Львова на девушку рухнул элемент фасада ремонтируемого дома, пострадавшая госпитализирована

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В центре Львова на девушку рухнул элемент фасада ремонтируемого дома, пострадавшая госпитализирована

19-летнюю жительницу Львова доставили в больницу с сотрясением головного мозга после того, как на нее упал элемент фасада с дома в центре города, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"С диагнозом сотрясение головного мозга девушку доставили в 8-му клиническую больницу", – говорится в обнародованном в понедельник сообщении.

Инцидент произошел по улице Мицкевича 6/7 около 13:00. По данным пресс-службы горсовета, на момент падения фрагмента по указанному адресу работали ремонтники, проводящие ремонт кровли по заказу городского управления исторической среды.

"На момент падения элемента фасада на месте работали ремонтные бригады. Поэтому сейчас мы проведем осмотр фасада, чтобы установить причину падения фрагмента", – цитирует пресс-служба главу Галицкой районной администрации Андрея Зозулю.

Теги: #львов #нс #фасад #обрушение
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