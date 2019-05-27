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17:14 27.05.2019

Суд в Москве оставил под стражей до конца июля всех украинских военнопленных моряков

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Суд в Москве оставил под стражей до конца июля всех украинских военнопленных моряков

 Московский городской суд в понедельник рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов пятой и шестой четвёрок военнопленных украинских моряков и отклонил их, сообщает адвокат Николай Полозов.

"Московский городской суд сегодня рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов пятой и шестой четвёрок военнопленных украинских моряков.

Постановления Лефортовского районного суда, которыми морякам были продлены сроки содержания под стражей до конца июля, оставлены без изменения, жалобы защиты без удовлетворения. В настоящее время в отношении всех 24 военнопленных украинских моряков Мосгорсуд отклонил апелляции", - написал Полозов в понедельник в Facebook-группе "Защита военнопленных украинских моряков" в понедельник.

При этом он напомнил, что срок предоставления властями РФ отчета перед Международным трибуналом ООН по морскому праву о выполнении его решения истекает 25 июня 2019 года.

Комментируя эти решения Московского горсуда Полозов в своем аккаунте в Твиттер написал: "Международный трибунал ООН по морскому праву? Нет, не слышали".

Теги: #рф #полозов #суд #военнопленные #моряки
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