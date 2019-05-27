События

17:02 27.05.2019

После взрыва в Лионе задержали школьника, студента и его маму

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Французская полиция задержала уже трех человек, подозреваемых в причастности ко взрыву в Лионе, произошедшему на прошлой неделе, сообщает газета Le Monde.

Первым задержанным был 24-летний алжирский студент, которого считают непосредственным исполнителем теракта. До этого он не попадал в поле зрение полиции. Позже была арестована его мать, а также его знакомый подросток-старшеклассник.

Известно также, что полиция допросила сестру подозреваемого.

Взрыв в центре Лиона на улице Виктора Гюго произошел 24 мая. Бомба была спрятана в посылке, которую подбросил к двери пекарни проезжавший мимо нее велосипедист. Ранения получили 13 человек, 11 из них были госпитализированы.

Теги: #взрыв #лион
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