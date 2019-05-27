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17:01 27.05.2019

Членов "шариатской полиции" в Германии оштрафовали за призывы к отказу от разврата

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Членов "шариатской полиции" в Германии оштрафовали за призывы к отказу от разврата

Суд в городе Вуппертале (германская федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) вынес обвинительный приговор в отношении членов исламской организации, называющей себя "шариатской полицией", передает в понедельник радиостанция "Немецкая волна".

По ее данным, семь мужчин в возрасте 27-37 лет признаны виновными в нарушении запрета на ношение униформы и оштрафованы на суммы от 300 до 1800 евро

Фигуранты дела в 2014 году, надев жилеты с надписью "Шариатская полиция", останавливали молодых мусульман перед дискотеками, кафе, игорными залами и борделями и требовали от них отказаться от алкоголя, азартных игр и разврата.

Теги: #ислам #германия
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