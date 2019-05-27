Назначение Богдана главой АПУ обжаловано в Кассационном админсуде Верховного суда

В Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины поступило два исковых заявления о признании противоправным и отмене указа президента Украины от 21 мая №304/2019 "О назначении А.Богдан главой администрации президента Украины".

"Заявление подано в канцелярию суда 24 мая 2019г общественной организацией "Общественный люстрационный комитет" и физическим лицом. Дела зарегистрированы по номерам 9901/283/19 и 9901/284/19", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Верховного суда в соцсети Фейсбук в понедельник.

В информации отмечается, что в течение пяти дней со дня подачи исков будет вынесены решения о следующих процессуальные действия.