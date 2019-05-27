Портнов подал в ГБР четвертое заявление о преступлении Порошенко - "попытке узурпации судебной власти"

Бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что направил в Государственное бюро расследований (ГБР) свое четвертое заявление, в котором пятый президент Украины Петр Порошенко обвиняется в попытке узурпации судебной власти.

"Друзья, пока в отношении Порошенко идут первоочередные следственные действия по трём первым уголовным производствам о государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации в офшорах преступных доходов и неуплате налогов, сегодня мы обратились с четвёртым заявлением о преступлении Порошенко - попытке узурпации ним судебной власти", - написал Портнов в своем телеграмм-канале в понедельник.

В своем заявлении, ссылку на фотокопию которого он также приводит в сообщении, юрист просит ГБР внести в Единый реестр досудебных расследований ведомости об уголовных правонарушениях, предусмотренных статьями 109 (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват госвласти), 382 (Невыполнение судебного решения) УК Украины, которые, "вероятно, совершены Петром Алексеевичем Порошенко и другими лицами, которые действовали по его указанию и/или в сговоре с ним".

Также Портнов просит начать соответствующее досудебное расследование и направить документ, который подтверждает принятие и регистрацию заявления об уголовном правонарушении , и соответствующую выписку из ЕРДР.

"У нас ещё десятки подготовленных заявлений, но в ближайшие недели мы сосредоточимся на усилении информационного давления на правоохранительные органы и подготовке ходатайств, жалоб и других процессуальных документов в рамках уже зарегистрированных четырёх уголовных производств", - добавил в своем сообщении экс-замглавы АПУ.