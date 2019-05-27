Семочко намерен через суд восстановиться в должности

Бывший первый заместитель главы Службы внешней разведки Украины (СВР) Сергей Семочко просит суд отменить указ предыдущего президента Украины Петра Порошенко о своем увольнении, сообщает интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на его адвоката.

Согласно данным судебного расписания, Семочко подал иск к президенту 23 мая.

Как объяснил защитник экс-чиновника Юрий Безуевський, Семочко считает указ незаконным и хочет восстановиться в должности.

Ответчиком по делу будет уже новый президент Украины Владимир Зеленский.

Иск будет рассматривать Кассационный административный суд, где уже определен состав коллегии. Информация о дате заседания пока отсутствует в расписании, адвокату о ней также еще не известно.

Как сообщалось, тогдашний президент Украины Петр Порошенко указом от 12 апреля 2019 года уволил с должности первого заместителя Главы Службы внешней разведки Украины (СВР) Сергея Семочко.

Как сообщалось, программа антикоррупционных расследований "Наши деньги с Денисом Бигусом" опубликовала сюжет, в котором рассказывалось, что семья первого заместителя руководителя СВР, экс-руководителя экономической контрразведки СБУ С.Семочко имеет дома под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а его родственники имеют, кроме украинского, и гражданство России.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло производство по делу о незаконном обогащении, в котором фигурирует С.Семочко.

СБУ сообщила, что в рамках начатого по заявлению журналиста Дениса Бигуса уголовного производства по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (госизмена) проверяет опубликованную в СМИ информацию в отношении С.Семочко.

17 октября глава СВР Егор Божок заявил об отсутствии правовых оснований для отстранения от должности его первого заместителя С.Семочко.

Позднее в решении Шевченковского райсуда Киева было указано, что контрразведка СБУ подтвердила: жена и дочь С.Семочко имеют российское гражданство.

Следствие обратилось в суд с просьбой дать доступ к телефону С.Семочко и его семьи за почти 5 лет. Суд ходатайство удовлетворил, позволив правоохранителям исследовать, в частности, откуда звонили С.Семочко, его жена и дочь.