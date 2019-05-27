МАУ выплатит по EUR250 компенсации не попавшим по вине "Аэрохендлинга" на рейс "Киев-Одесса" пассажирам

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) выплатит EUR250 компенсации и вернет стоимость неиспользованных билетов каждому пассажиру рейса PS55 "Киев-Одесса" от 26 мая, не попавшему на борт самолета из-за действий сотрудников обслуживающей компании ООО "Аэрохендлинг", сообщила МАУ в Facebook.

"Нам очень обидно за ситуацию, которая сложилась, и за те неудобства, с которыми столкнулись наши пассажиры… Пассажирам будет возвращена стоимость неиспользованного билета Киев - Одесса, а также, согласно правилам авиакомпании МАУ, будет выплачена компенсация в размере EUR250. Сейчас авиакомпания МАУ готовит претензию в адрес обслуживающей компании "Аэрохендлинг" по поводу ситуации, которая возникла 26 мая", - отмечается в заявлении авиакомпании.

В МАУ подчеркнули, что по факту ситуации, сложившейся с около 30 пассажирами рейса по вине "Аэрохендлинга", в настоящее время ведется служебное расследование.

"Всем пассажирам, которые не улетели, было предоставлено питание, а также возможность выбрать альтернативный вариант добраться до пункта назначения. Пассажиры, которые решили улететь на следующий день в Одессу были размещены в гостинице", - отмечается в сообщении пресс-службы авиакомпании.

Как сообщалось, рейс МАУ PS55 "Киев-Одесса" 26 мая улетел, оставив часть пассажиров, прошедших регистрацию, в аэропорту.

Позже, за сложившуюся ситуацию извинения от лица компании принес генеральный директор "Аэрохендлинг" Олег Голохвастов, сообщив, что инцидент произошел из-за ухудшения состояния здоровья сотрудника хендлинговой компании.