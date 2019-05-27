Заключенные пытались захватить одесскую колонию №51 по указанию "воров в законе" – Аброськин

Попытка захвата административного здания Южной исправительной колонии №51 (Одесса) заключенными стала следствием указаний "воров в законе", отметил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Сегодня в Одессе по указанию "воров в законе" в исправительном учреждении осужденные осуществили попытку захвата админздания и совершили поджог", - написал он на своей странице в Фейсбуке.

По словам Аброськина, цель произошедшего - дестабилизировать ситуацию, но благодаря действиям сотрудников Государственной уголовно-исполнительной службы и Нацполиции Украины им это не удалось.