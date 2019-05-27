События

13:54 27.05.2019

Из одесской колонии №51 вывезли пятерых нарушителей режима, заложников освободили

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Из одесской колонии №51 вывезли пятерых нарушителей режима, заложников освободили

Из Южной исправительной колонии №51 (Одесса), где в понедельник вспыхнул бунт заключенных, вывезли пятерых нарушителей режима, взятых в заложники медработников и охранников освободили, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова со ссылкой на данные своего представителя в южных областях Александра Остапенко.

"Сейчас ситуация под контролем полиции, осужденные разошлись в локальные сектора. По словам моего представителя, нарушения прав заключенных при подавлении бунта со стороны правоохранителей не было, никто существенно не пострадал. Из колонии вывезли пять нарушителей режима. Информация о сбежавших из колонии или убитых не подтверждается", - написала омбудсмен на своей странице в Фейсбуке.

Денисова указала, что заложниками бунтующих стали три медработника и три охранника, которые находились в локальных зонах колонии, этих людей уже освободили.

"Предварительно причиной бунта установлены обыски, которые проводились у осужденных", - добавила омбудсмен.

Что касается пожара в хозяйственных помещениях колонии – его локализовали, завершается ликвидация возгорания спасателями.

Как сообщалось, в Южной исправительной колонии №51 (Одесса) во время беспорядков в понедельник пострадали, по предварительным данным, четверо сотрудников колонии, им была оказана медицинская помощь, погибших нет, по информации отдела коммуникации полиции Одесской области.

Теги: #колония #денисова #одесса #бунт
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