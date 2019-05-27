События

12:18 27.05.2019

Из двух харьковских вузов эвакуируют людей из-за сообщения о минировании

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 Полиция проверяет информацию о минировании Харьковской национальной академии городского хозяйства и Харьковского национального университета радиоэлектроники.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области, сообщения о минировании поступили на электронную почту полиции около 9:00 в понедельник.

"По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан, осмотр помещений и прилегающей территории", - сообщает полиция.

Теги: #минирование #вузы #харьков
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