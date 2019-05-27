События

11:57 27.05.2019

Правоохранители изъяли в вагонах Киев-Вроцлав 7 тыс. пачек контрабандных сигарет

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Правоохранители изъяли в вагонах Киев-Вроцлав 7 тыс. пачек контрабандных сигарет

 Сотрудники департамента экономической и информационной безопасности АО "Укрзализныця" в результате проверки беспересадочных вагонов Киев-Вроцлав (Польша) поезда № 749 обнаружили 6860 пачек сигарет, сообщил глава компании Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

Как отметил глава "Укрзализныци", блоки сигарет были спрятаны под потолком вагонов, где должны были находиться утепляющие материалы. Товар был изъят правоохранителями, на проводников поезда составлены административные протоколы.

По оценке Кравцова, цена подобного "утепления вагонов" могла составить в Польше около 20 тыс. евро.

Беспересадочные вагоны были заменены на другие и отправились по указанному маршруту.

Теги: #сигареты #укрзализныця #контрабанда
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