Полиция проверяет сообщения о взрывчатке в нескольких вузах Житомира

Правоохранители и профильные службы проверяют анонимные сообщения о взрывчатке в помещениях нескольких высших учебных заведений Житомира.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области, около 8.35 в понедельник в полицию поступили анонимные сообщения о закладке взрывчатки в помещении нескольких учебных заведений областного центра.

После получения сообщений по указанным адресам выехали следственно-оперативные группы Главного управления Национальной полиции в области и Житомирского отдела полиции, работники взрывотехнической службы и представители других правоохранительных ведомств и экстренных служб.

Правоохранители ограничивают доступ к потенциально опасным территориям.

Сотрудники взрывотехнической службы ГУНП проводят тщательный осмотр помещений и окружающих территорий.

Полиция устанавливает личности сообщивших о взрывчатке в вузах.