Позиция РФ по вопросу задержанных украинских моряков не изменится в связи с решением Международного трибунала – Песков

Позиция России по вопросу освобождения украинских моряков, задержанных в районе Керченского пролива, не может измениться в связи с постановлением Международного трибунала ООН по морскому праву - их судьбу решит суд, заявили в Кремле.

"Позиция не может измениться. Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе, и состояться суд", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос "Ведомостей", не изменилась ли позиция Кремля в связи с постановлением Международного трибунала.