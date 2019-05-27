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08:39 27.05.2019

Трамп не исключил возможности переговоров с Ираном

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Трамп не исключил возможности переговоров с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к переговорам с иранским руководством, если Тегеран хочет этого.

"Я думаю, что Иран хотел бы провести переговоры, и если они этого хотят, мы тоже готовы", - цитируют СМИ слова Трампа на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Американский президент находится в Японии с визитом.

Он отметил: "Посмотрим, что произойдет, но я знаю, что премьер-министр (Абэ - ИФ) поддерживает близкие отношения с Ираном".

По словам Трампа, "никто не хочет, чтобы произошло что-то ужасное, особенно я".

В последнее время отношения между США и Ираном серьезно обострились на фоне наращивания американского военного присутствия в районе Персидского залива.

В ходе визита в Ирак накануне глава иранского МИД Джавад Зариф заявил: "Мы постоянно отражаем все усилия, направленные на развязывание войны против Ирана. Мы встретим их со всей мощью и выстоим".

Теги: #сша #переговоры #трамп #иран
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