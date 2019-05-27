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08:20 27.05.2019

В Карпатах спадает вода, подтопленных домов уже нет, подтоплено 400 га сельхозугодий

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В Карпатах спадает вода, подтопленных домов уже нет, подтоплено 400 га сельхозугодий

Уровень воды на реках Закарпатской и Ивано-Франковской областей постепенно спадает, в настоящее время подтоплений жилых домов нет, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению спасателей в Ивано-Франковской области вследствие интенсивных осадков в течение 20 - 23 мая в зону подтопления попали 1 тыс. 721 жилой дом и 6 тыс. 137 домохозяйств в 78 населенных пунктах области.

"В настоящее время подтоплений жилых домов нет. Остаются подтопленными 12 домохозяйств в 3 населенных пунктах области, а именно: Калушский район (г.Калуш, с.Перевозец) и Надворнянский район (с.Пнив). Уровень воды постепенно спадает", – сказано в сообщении на сайте ведомства в понедельник утром.

С начала работ в Прикарпатье подразделениями ГСЧС осуществлено 138 выездов для оказания помощи населению, во время которых эвакуированы 76 человек (из них 12 детей) и 10 автомобилей, из подтопленных участков дорог перевезено 586 человек (из них 63 ребенка), откачано 34 тыс. 778 куб. м воды . 26 мая для откачки воды и оказания помощи населению от ГСЧС привлекалось 8 чел. л/с, 2 мотопомпы и 2 ед. техники.

В Закарпатской области в течение 20 - 23 мая в зону подтопления попали 114 жилых домов (в настоящее время подтоплений жилых домов нет), 574 подвальных помещения жилых домов (в настоящее время подтоплений подвалов нет), 610 домохозяйств (в настоящее время подтоплений дворов нет), 1 тыс. 988 га сельскохозяйственных угодий (остаются подтопленными 400 га), 170 га пастбищ (в настоящее время подтоплений пастбищ нет).

Уровень воды постепенно спадает.

"С начала работ спасателями совершено 25 выездов для оказания помощи населению, откачано 32 тыс. 80 куб. м воды. 26 мая подразделения ГСЧС для откачки воды не привлекались", – сказано в сообщении.

Теги: #карпаты #гсчс #паводок #украина
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