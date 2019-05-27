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07:09 27.05.2019

За сутки боевики трижды нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали

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За сутки боевики трижды нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"26 мая вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", – говорится в сообщении, на странице штаба в Фейсбук в понедельник утром.

Все случаи нарушений боевиками режима тишины зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток": возле Гнутово - из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Красногоровки - из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе Чермалыка - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

По данным украинской разведки, 26 мая один боевик был ранен.

С начала текущих суток боевики из минометов калибра 82-мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов один раз обстреляли украинские позиции вблизи Зайцево в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север".

"Потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются", – сказано в сообщении.

Теги: #оос #сводка #украина
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