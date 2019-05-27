События

06:32 27.05.2019

В Луганской области задержан боевик НВФ

1 мин читать
В Луганской области задержан боевик НВФ

Правоохранители Луганской области задержали боевика незаконных вооруженных формирований, который в 2015 году занимал должность солдата ремонтной роты, сообщили в пресс-службе полиции региона.

"Сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Луганской области задержали 61-летнего жителя Сорокино (ранее г.Краснодон), который с января по декабрь 2015 занимал должность солдата ремонтной роты одной из бригад боевиков", – сказано в сообщении на сайте ведомства в воскресенье.

В информации отмечают, что в подразделении человек занимался ремонтными работами на заводе "АЗЧ" в г.Сорокино, где в то время находилась военная техника его подразделения. Менее чем за год он решил покинуть подразделение боевиков за тяжелых условий труда и плохое отношение командиров.

"Сейчас мужчина передан в Службу безопасности Украины для проведения дальнейшей проверки и принятия решения согласно действующему законодательству", – сказано в сообщении.

Теги: #боевики #украина #донбасс #задержание
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:09 27.05.2019
За сутки боевики трижды нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали

За сутки боевики трижды нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали

07:00 27.05.2019
К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Развитие прямой демократии в Украине: объявление о сотрудничестве между "Украинским институтом прямой демократии" и Swiss Democracy Foundation"

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Развитие прямой демократии в Украине: объявление о сотрудничестве между "Украинским институтом прямой демократии" и Swiss Democracy Foundation"

07:00 27.05.2019
К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" политической партии "Слуга народа" о старте избирательной кампании

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" политической партии "Слуга народа" о старте избирательной кампании

03:54 27.05.2019
Петиция о признании геноцидом Голодомора в Украине 1932-1933 на сайте Бундестага набрала необходимое количество голосов

Петиция о признании геноцидом Голодомора в Украине 1932-1933 на сайте Бундестага набрала необходимое количество голосов

02:26 27.05.2019
Поврежденные элементы моста заменят в течение суток, пообещал Кличко

Поврежденные элементы моста заменят в течение суток, пообещал Кличко

22:42 26.05.2019
Зеленский: Поддержка украинского кинопроизводства - одна из приоритетных задач

Зеленский: Поддержка украинского кинопроизводства - одна из приоритетных задач

20:18 26.05.2019
Гройсман заверяет, что на парламентские выборы идёт самостоятельно, и это окончательное решение

Гройсман заверяет, что на парламентские выборы идёт самостоятельно, и это окончательное решение

19:39 26.05.2019
Гройсман попросит парламент принять его отставку

Гройсман попросит парламент принять его отставку

19:14 26.05.2019
Полиция устанавливает обстоятельства повреждения стекла пешеходного моста в Киеве, проход временно перекрыт

Полиция устанавливает обстоятельства повреждения стекла пешеходного моста в Киеве, проход временно перекрыт

18:48 26.05.2019
Вандалы повредили стекло на пешеходно-велосипедном мосту, открытым к Дню Киева

Вандалы повредили стекло на пешеходно-велосипедном мосту, открытым к Дню Киева

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За сутки боевики трижды нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали

Боевики в воскресенье дважды нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали

Зеленский призывает МВД не применять меры против "политических протестующих", если они не нарушают правопорядок

Международный морской трибунал обязал Россию освободить три украинских корабля и 24 моряка и позволить им вернуться в Украину

Столтенберг заявил, что НАТО меняет свою военную стратегию

ПОСЛЕДНЕЕ

Партия Brexit лидирует на выборах в Европарламент

В Эстонии оппозиционные партии победили на выборах в Европарламент

Граждане ЕС выбрали новый Европейский парламент: центристские силы уменьшились, анти-европейские - увеличились

Традиционные партии ФРГ проигрывают на выборах в парламент ЕС, выигрывают "Зеленые" и правые

Партия Ле Пен на первом месте на выборах в Европарламент во Франции

В ФРГ на выборах в Европарламент лидирует альянс ХДС/ХСС с 30% голосов

Боевики в воскресенье дважды нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали

В ночь на воскресенье в Польше сгорел автобус, 70 украинцев эвакуированы

Зеленский призывает МВД не применять меры против "политических протестующих", если они не нарушают правопорядок

Ryanair добавила украиноязычную версию официального сайта

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА