В Луганской области задержан боевик НВФ

Правоохранители Луганской области задержали боевика незаконных вооруженных формирований, который в 2015 году занимал должность солдата ремонтной роты, сообщили в пресс-службе полиции региона.

"Сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Луганской области задержали 61-летнего жителя Сорокино (ранее г.Краснодон), который с января по декабрь 2015 занимал должность солдата ремонтной роты одной из бригад боевиков", – сказано в сообщении на сайте ведомства в воскресенье.

В информации отмечают, что в подразделении человек занимался ремонтными работами на заводе "АЗЧ" в г.Сорокино, где в то время находилась военная техника его подразделения. Менее чем за год он решил покинуть подразделение боевиков за тяжелых условий труда и плохое отношение командиров.

"Сейчас мужчина передан в Службу безопасности Украины для проведения дальнейшей проверки и принятия решения согласно действующему законодательству", – сказано в сообщении.