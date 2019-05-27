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05:13 27.05.2019

В Эстонии оппозиционные партии победили на выборах в Европарламент

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В Эстонии оппозиционные партии победили на выборах в Европарламент

На прошедших в воскресенье выборах в Европарламент победили оппозиционные партии Реформ и Социал-демократическая партия.

По предварительным данным Республиканской избирательной комиссии, реформисты и социал-демократы получат по два места в Европейском парламенте, правящие партии Центра и Консервативная народная партия по одному месту. В случае брексита еще одно место сможет получить правящая партия "Отечество".

В голосовании приняли участие 37,3 процента избирателей, из них 25,4% проголосовали досрочно. Самая высокая явка была в Таллине (42,2%), самая низкая на северо-востоке, где преимущественное население составляют русскоговорящие жители (24,3%).

На предыдущих выборах в 2014 году избирательная активность составила 36,5%.

Принять участие в голосовании смогли не только достигшие 18 лет граждане республики, но и граждане стран Европейского союза.

На выборах в Европарламент вся Эстония представляет собой один избирательный округ. Эстонию в Европарламенте представят 6 депутатов из 751. В случае брексита число депутатов увеличится за счет вышедшего из ЕС Соединенного королевства до 7.

Свои списки выставили 9 партий, на одну больше, чем в 2014 году. В общей сложности было зарегистрировано 66 кандидатов (в 2014-м - 88). За места в Европарламенте боролись также 5 независимых кандидатов в депутаты.

Теги: #европарламент #эстония #выборы
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Интерфакс-Украина
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