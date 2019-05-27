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03:54 27.05.2019

Петиция о признании геноцидом Голодомора в Украине 1932-1933 на сайте Бундестага набрала необходимое количество голосов

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Петиция о признании геноцидом Голодомора в Украине 1932-1933 на сайте Бундестага набрала необходимое количество голосов

Онлайн-петицию, размещенную на сайте парламента Германии, о признании Голодомора в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, подписало более 50 тыс. человек, сообщили в Бундестаге.

Вечером в воскресенье количество проголосовавших за петицию превысило необходимый минимум в 50 тыс. голосов.

Петиция на сайте немецкого Бундестага была размещена 14 декабря 2018 года. Документ предлагает немецким депутатам признать геноцидом Голодомор 1932-1933 годов. Теперь петиция должна быть рассмотрена парламентом и, возможно, Бундестаг поставит на рассмотрение вопрос о признании геноцида украинского народа.

Сбор подписей продлится также 27 мая.

Петицию имеют право также поддерживать граждане других стран, в том числе и Украины.

Теги: #голодомор #петиция #украина #германия
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