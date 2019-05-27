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01:24 27.05.2019

Граждане ЕС выбрали новый Европейский парламент: центристские силы уменьшились, анти-европейские - увеличились

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Граждане ЕС выбрали новый Европейский парламент: центристские силы уменьшились, анти-европейские - увеличились

В Европейском Союзе прошли выборы в Европейский парламент – больше всех потеряли европейские народники и социалисты, больше всех прибавили радикальные анти-европейские силы.

Соответствующие результаты были объявлены поздним вечером воскресенья в Европейском парламенте.

Как известно, ЕП насчитывает 751 места, и для большинства при голосовании необходимо 376. В ЕП созыва 2014-2019 годов две политические группы – европейских народников (217) и группы социалистов и демократов (187) могли голосовать без поддержки других политических групп. В новоизбранном парламенте баланс силы изменился.

Группа европейских народников потеряла 39 мандатов и в новом парламенте будет представлена только 178 депутатами. Потери понесли и социалисты – с 187 депутатов группа уменьшилась до 152, потеряв 35 мандатов.

Вместе с тем, серьезно прибавила группа либералов (40 мандатов), которая участием представителей движения Ренессанс президента Франции Эммануэля Макрона будет преобразована в новую, центристскую группу и будет насчитывать 108 человек. Прибавили и зеленые: с 51 мандата группа увеличилась до 67 (плюс 16).

В то же время, более 100 мандатов получили анти-европейские силы. Так, группа Европа для свободы совместно с итальянским движением 5 звезд и брекзитеров с 45 получит 53 мест, а группа Европа за нации и свободы совместно с партией министра внутренних дел Италии, анти-европейца Маттео Сальвини, который также проводит политику отмены санкций с России, с 37 мест обрела 55. Не присоединившиеся в новом парламенте получили 7 мандатов, и других партий – 31.

С понедельника лидеры политических групп начнут переговоры о формировании большинства. 28 мая в Брюсселе главы государств и правительств стран ЕС соберутся на неформальный ужин, где начнется процесс обсуждения кандидатов на руководящие позиции. В частности, президент Европейского Совета Дональд Туск ожидает, что новые лидеры европейских институций будут номинированы в июне.

Явка на нынешних выборах, которые прошли с 23 по 26 мая, стала наивысшей за последние 20 лет и составила 50.5%. В выборах также приняли участие граждане Великобритании, которая не смогла до этого времени покинуть ЕС. В странах Евросоюза насчитывается 426 млн избирателей, которые имеют право принять участие в этих выборах.

Теги: #ес #европарламент #выборы #результаты
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