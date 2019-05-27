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00:27 27.05.2019

Традиционные партии ФРГ проигрывают на выборах в парламент ЕС, выигрывают "Зеленые" и правые

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Традиционные партии ФРГ проигрывают на выборах в парламент ЕС, выигрывают "Зеленые" и правые

На выборах в Европарламент в Германии одна традиционная политическая сила - христианские демократы канцлера Ангелы Меркель - потеряла много голосов, вторая - социал-демократическая - потерпела поражение и достигла исторического минимума, свидетельствует анализ результатов выборов с 1979 года и данные воскресных экзит-полов.

Несмотря на то, что блок Меркель ХДС/ХСС все равно лидирует по уровню поддержки в Германии с 27,5% голосов (данные экзит-пола телеканала "ЦДФ"), главным победителем на этих выборах оказались "Зеленые" - они ожидаемо превысили собственные результаты и получили, согласно экзит-полу, 20,5% голосов. Это второе место по уровню политических предпочтений ФРГ и главная тенденция этих выборов.

Второй тенденцией наряду с поддержкой "Зеленых" стал и рост уровня поддержки правых - "Альтернатива для Германии" может получить по итогам выборов 10,5% голосов, именно такой результат ей прочит экзит-полл. На выборах в 2014 году у них было 7,1% голосов и 7 политических мандатов.

Сколько мандатов правые получат теперь, зависит еще и от явки, которая в этом году стала рекордно высокой и, предположительно, составила 60%, в 2014 году этот показатель был равен 48,1%.

Взгляд на результаты выборов в Европарламент с 1979 года и данные экзит-поллов показывает, что ХДС/ХСС продемонстрировала свой худший результат с 1979 года. Социал-демократы - вообще за последнюю легислатуру потеряли больше, чем набрали правые - на выборах в 2014 году у Социал-демократической партии Германии СДПГ было 27,3% голосов, а сейчас, согласно данным экзит-полла, только 15,5%.

"Результаты, которые мы видели, для СДПГ - разочаровывающие", - заявила лидер СДПГ Андреа Налес. По ее словам, от такого результата "больно", он "показывает, что впереди много дел", но самое главное - в новых тенденциях и ожиданиях во внутренней европейской политике.

"Результаты говорят, что мы имеем дело с сильным изменением политического ландшафта", - заключила Налес.

Теги: #еп #выборы #германия
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